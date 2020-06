Fase 3: accordo Iren-Anci, mille e-bike per piccoli Comuni

(ANSA) - TORINO, 12 GIU - Riparte il Progetto 'Tandem. Bici in Comune' di Iren e Anci: un concorso che mette in palio 100 e-bike per i piccoli Comuni. Dopo lo stop forzato per l'emergenza coronavirus, i termini di partecipazione sono riaperti sino al 24 luglio: i Comuni italiani sotto i 3 mila abitanti potranno sottoporre i propri progetti innovativi e concorrere al premio consistente in due bici elettriche ciascuno.

"Con la pandemia abbiamo apprezzato ancora di più quanto prezioso sia lo spazio pubblico all'aperto nelle nostre città: per muoverci, per sostare, per vivere la quotidianità. Ogni iniziativa volta a sostenere la mobilità alternativa, l'economia circolare, l'innovazione, come questa di Iren, va apprezzata e incentivata", spiega il presidente Anci, Antonio Decaro.

"Voglio sottolineare quelli che sono i destinatari dell'iniziativa, che stiamo portando avanti insieme ad Anci, e cioè i piccoli Comuni: questi da sempre, per una realtà vicina al territorio quale è Iren, rappresentano interlocutori privilegiati con cui costruire progettualità sostenibili ed innovative e Tandem dimostra ulteriormente il nostro impegno in tal senso", sottolinea Renato Boero, presidente di Iren.

"Abbiamo deciso di dare nuovo slancio all'iniziativa - afferma l'amministratore delegato di Iren, Massimiliano Bianco - non solo perché in linea sia con le politiche nazionali di sviluppo che con l'European Green Deal a cui prestiamo molta attenzione ma anche perché l'emergenza sanitaria ha reso tutti ancora più consapevoli dell'importanza di un approccio sostenibile. Grazie alla partnership con Anci, il Progetto Tandem vuole mettere in evidenza e premiare le progettualità innovative ed eco-sostenibili che tante piccole realtà del Paese stanno realizzando per rendere in concreto migliore la nostra vita di tutti i giorni". (ANSA).