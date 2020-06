Torino, nel quartiere Cenisia parco co-progettato dai cittadini

(ANSA) - TORINO, 11 GIU - Dopo lo stop dovuto al lockdown sono partiti in questi giorni i lavori, che dureranno 9 mesi, nel giardino di via Revello che consentiranno al quartiere Cenisia di avere un nuovo spazio verde completamente riqualificato.

Il parco, di circa 5 mila metri quadri, è stata oggetto di un percorso di co-progettazione con gli abitanti del quartiere e ospiterà un'area giochi e una di socializzazione, uno spazio per il bookcrossing, elementi di arredo urbano, archetti portabici, nuovi camminamenti per migliorarne l'accessibilità.

Verrà inoltre rinnovato l'impianto di illuminazione e saranno impiantate aiuole con piante aromatiche e fiorite e piante con funzione di raccolta delle acque meteoriche restituite direttamente alla falda e non immesse in fognatura.

"L'attenzione con la quale i cittadini hanno accompagnato il percorso di co-progettazione di questo giardino - sottolinea l'assessore comunale al Verde Pubblico Alberto Unia - è un segnale che ci fa sperare per il futuro. Sono fiducioso che, dopo aver collaborato alla sua riqualificazione, il loro interesse alla cura e al rispetto di quest'area non verrà meno, a vantaggio dell'intera comunità". L'importo dei lavori è di circa 219 mila euro. (ANSA).