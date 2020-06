Stabile Torino e Tpe lanciano Summer plays, riapre Carignano

(ANSA) - TORINO, 11 GIU - "Gli amanti del teatro tornino in sala, tornino le famiglie e i ragazzi, in sicurezza e con la voglia di riprendere la loro vita in mano". E' l'invito del Teatro Stabile di Torino (Tst) e del Teatro Piemonte Europa (Tpe) che unisco le forze per riaprire il Carignano, il più importante teatro del capoluogo piemontese, con un cartellone estivo di grande appeal. In programma cento alzate di sipario per duecento presenze a spettacolo, rispettando gli standard di sicurezza imposti dall'emergenza coronavirus. Un centinaio i lavoratori coinvolti.

"E' un momento importante, dalla forte carica simbolica - spiegano i presidenti di Tst el Tpe, Lamberto Vallarino Gancia e Maddalena Bumma - per andare incontro al bisogno di normalità delle persone". "Questa nuova stagione 'made in Turin', dal titolo 'Summer Plays' - spiega Filippo Fonsatti, direttore Tst - è un atto di coraggio". Inaugura la rassegna, il 15 giugno, 'L'intervista' di Natalia Ginzburg, di e con Valerio Binasco, direttore artistico del Tst. (ANSA).