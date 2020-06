Politecnico Torino,90% lavora a un anno da laurea magistrale

(ANSA) - TORINO, 11 GIU - Più del 90% dei laureati del Politecnico di Torino lavora a un anno dal titolo magistrale.

Risulta dall'Indagine AlmaLaurea 2020 su Profilo e Condizione occupazionale dei laureati, che ha coinvolto 7.341 laureati del Politecnico (3.745 di primo livello e 3.587 magistrali).

Tra i laureati triennali che non si sono mai iscritti a un corso di laurea magistrale e che quindi sono entrati nel mondo del lavoro, il tasso di occupazione è comunque del 78,7% a fronte di un dato nazionale del 74,1%. La crescita più significativa riguarda i laureati magistrali a un anno dalla laurea: è occupato il 90,5% dei laureati magistrali del Politecnico di Torino, valore di gran lunga superiore alla media nazionale del 71,7% e in crescita rispetto all'88,6% dello scorso anno. La percentuale di occupati aumenta ancora, secondo Almalaurea, a cinque anni dal conseguimento dal titolo, quando raggiunge il 92,8% a fronte del 86,8% del dato nazionale. In quali settori sono occupati? Il 91,9% dei laureati è inserito nel settore privato, il 6,8% nel pubblico, gli altri nel non-profit (1,3%). I servizi assorbono il 42,8%, l'industria accoglie il 56,3%, lo 0,2 lavora nell'agricoltura.

"I dati Almalaurea rappresentano un riscontro importante per l'attività dei nostri docenti e per lo sforzo che sta compiendo l'Ateneo per migliorare programmi e didattica. Mai come in questo periodo i docenti hanno dimostrato la passione e la professionalità che li contraddistingue, così come il coraggio del Politecnico di fare investimenti importanti per il futuro", commenta il vice rettore alla Didattica Sebastiano Foti. (ANSA).