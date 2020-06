Fase 3: tribunale Torino, rinvii fino a maggio 2021

(ANSA) - TORINO, 11 GIU - Udienze "filtro" - ovvero di semplice smistamento - fino al 12 maggio 2021 sono state previste dal tribunale di Torino per gestire i processi penali dopo lo stop imposto dall'emergenza Covid. È quanto prevede una comunicazione del presidente dell'ufficio, Massimo Terzi. Nella nota si specifica che ai singoli processi è attribuita una "priorità crescente", dalla quale, comunque, sono escluse le cause con imputati detenuti o sottoposti a misure restrittive.

Un avvocato torinese ha pubblicato su Facebook l'immagine (debitamente oscurata nelle parti sensibili) del documento con cui, l'8 giugno, gli è stato comunicato che il processo con tre imputati in programma per il giorno successivo sarebbe stato aggiornato al 4 marzo 2021; trattandosi di un'udienza "filtro", è probabile che a quella data vi sarà un nuovo slittamento.

"Riaprono - ha scritto - le sale scommesse, riparte il campionato di calcio, Gardaland è pronta per l'estate 2020, i tribunali invece continuano a restare chiusi. Deve essere un problema di priorità sociali". (ANSA).