Fase 3: Piemonte riorganizza ospedali,più posti in intensiva

(ANSA) - TORINO, 11 GIU - L'assessore alla Sanità della Giunta Cirio, Luigi Icardi, ha presentato oggi nella Commissione Sanità del Consiglio regionale i risultati del gruppo di lavoro guidato da Giovanni Monchiero sulla riforma degli ospedali che il Piemonte intende realizzare in seguito all'emergenza Covid-19. Domani il piano sarà presentato in Giunta e sottoposto al Ministero della Salute per l'approvazione.

La riorganizzazione prevede: "aumento dei posti letto in terapia intensiva e semi-intensiva, individuazione degli ospedali Covid, ristrutturazione dei pronto soccorso e consolidamento della separazione dei percorsi, rotazione e distribuzione delle attrezzature e delle strumentazioni, aumento dei mezzi di soccorso da dedicare ai trasferimenti tra ospedali e incremento del personale in aggiunta all'attuale dotazione organica".

"Con questo piano - spiega Icardi - creiamo le condizioni per affrontare un'eventuale seconda ondata epidemica. La rete ospedaliera viene modulata sulla base di flessibilità e funzionalità. Aumentiamo i posti letto in terapia intensiva e semi-intensiva, il personale dedicato, ristrutturiamo e riorganizziamo i Pronto soccorso. Con il rafforzamento della parte di medicina territoriale, l'istituzione del nuovo Dipartimento per le Malattie Infettive e l'attività di tracciamento dei contatti, siamo in grado di gestire la situazione garantendo anche il progressivo ritorno alla normale attività". (ANSA).