Fase 3: dal 15 giugno riapre il Turin Palace Hotel

(ANSA) - TORINO, 11 GIU - Il Turin Palace Hotel, lo storico albergo nel cuore di Torin,o torna ad accogliere dal 15 giugno i suoi ospiti. Riapre anche il Bar in Terrazza dove, su prenotazione, anche chi non soggiorna in hotel potrà accedere, dalle 17 fino all'1.00, per l'aperitivo serale preparato dallo chef de Les Petites Madeleines Giuseppe Lisciotto.

"Siamo fiduciosi che le eccellenze del nostro territorio risveglieranno nei viaggiatori la voglia di muoversi, scoprire e stare insieme. Torino è bellissima e mai come in questo periodo può essere visitata con tranquillità, rilassatezza e sicurezza.

Sensazioni che siamo pronti ad offrire, con tutte le accortezze necessarie, anche nel nostro hotel" commenta Piero Marzot, del Turin Palace Hotel. (ANSA).