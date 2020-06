Turismo: Santa Maria comune 'Covidless Aproach & Trust'.

(ANSA) - SANTA MARIA MAGGIORE, 10 GIU - Il Comune montano di Santa Maria Maggiore, in Valle Vigezzo, è 'Covidless Aproach & Trust'. Il progetto è stato curato da un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Management dell'Università di Torino e consiste in una certificazione, una sorta di 'patentino' che consente di elaborare un punteggio e mappare quei comuni località turistiche montane che gestiscono le risorse in modo intelligente.

"Dobbiamo ragionare sulla fruibilità turistica dei territori, andando incontro alle aspettative dei turisti e ribaltare il punto di vista usando l'emergenza Covid per ripensarsi e superare la crisi", spiega il professore Paolo Biancone, coordinatore del progetto. Per il sindaco di santa Maia Maggiore, Claudio Cottini "la crisi Covid-19 può diventare un'opportunità di rilancio. Per questo il nostro Comune proporrà un calendario di eventi estivi, ovviamente ripensati e rimodulati in base alle disposizione per la sicurezza previste dal Coronavirus. Non mancheranno due iniziative cardine dell'estate di Santa Maria Maggiore: la rassegna 'Musica da Bere' e il festival letterario Sentieri e Pensieri''. (ANSA).