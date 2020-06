Maltempo, fino al 20 giugno solo due giorni di tregua

(ANSA) - TORINO, 10 GIU - Nubifragi e bufere di vento, grandinate, neve in montagna già a 2400-2500 metri. Nella prima decade di giugno è piovuto molto e le temperature sono rimaste sotto la media del periodo. Le previsioni meteo danno molti altri giorni ricchi di episodi di maltempo, con una breve tregua, domenica e lunedì, quando - prevede Smi (Società Meteorologica Italiana) - ci sarà un piccolo assaggio d'estate: sole e massime a 26-29 gradi, qualche rovescio d'acqua solo sui rilievi. Due giorni caldi tra due fasi temporalesche: prima di di domenica, infatti, è prevista la formazione di un nuovo vortice sul Golfo di Biscaglia, con temporali frequenti e rischio di altri nubifragi e grandinate sul nord-ovest italiano.

Un'altra fase instabile è prevista tra il 16 e il 19 giugno, con massime tornate tra i 21 e i 25 gradi.

Dal 20 giugno "temperature in aumento - è l'evoluzione prevista da Smi - ma intorno ai valori normali per la stagione".

(ANSA).