Asti riapre musei dal 16 giugno, prezzi ridotti

(ANSA) - ASTI, 10 GIU - I luoghi della cultura di Asti riaprono il 16 giugno e adottano ingresso ridotto, da 10 a 5 euro, per i residenti della provincia. Lo annuncia il presidente della fondazione Asti Musei, Mario Sacco.

Da martedì prossimo, dunque, sarà di nuovo possibile visitare Palazzo Mazzetti, Cripta e museo di Sant'Anastasio, Palazzo Alfieri e il museo Guglielminetti, la Domus romana, la Torre Troyana, il museo archeologico e il complesso monumentale di San Pietro. "In accordo col Vescovado - aggiunge Sacco - abbiamo stabilito anche ingressi gratuiti per i bambini e i ragazzi dei centri estivi".

Per accedere alle aree museali, visitabili con lo smart ticket, è necessaria la mascherina, l'igienizzazione delle mani e il mantenimento della distanza di sicurezza. Il museo del Risorgimento e il museo della Divisione Partigiana Garibaldi riapriranno con ingresso gratuito da sabato 20 giugno, durante i fine settimana, grazie all'associazione culturale 'L'Altra Asti'. (ANSA).