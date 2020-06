Allerta gialla temporali nel 90% del Piemonte

(ANSA) - TORINO, 10 GIU - Per l'ennesimo giorno è allerta gialla per i temporali in Piemonte. Nel bollettino emesso da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) restano escluse dalla "criticità ordinaria" prevista nel primo livello di allerta soltanto l'estremo lembo a nord della regione e il bacino dello Scrivia, a sud. In tutto il resto del Piemonte sono possibili allagamenti, piccole frane, cadute di alberi e di fulmini. Dall'inizio della settimana sono già numerosi gli episodi di nubifragi che hanno creato gravi danni, in molte province. (ANSA).