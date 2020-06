Aeroporti: Gabusi, 6 mln per Caselle e Levaldigi

(ANSA) - TORINO, 10 GIU - "Per l'aeroporto di Caselle la Regione ha a disposizione 5,4 milioni, mentre 600 mila euro sono destinati al Levaldigi. Le risorse che potranno essere impiegate per il rilancio dei due scali attraverso il marketing territoriale". Lo ha sottolineato l'assessore ai Trasporti del Piemonte, Marco Gabusi, rispondendo a una interrogazione del consigliere Pd Alberto Avetta sulla crisi dei due scali. Le risorse sono il frutto di un incontro di febbraio a Bruxelles con il capo unità Trasporti della Direzione Concorrenza della Commissione Ue, Sophie Moonen.

Avetta ha evidenziato come a partire dai mesi scorsi Caselle abbia registrato un calo del 3,3% dei passeggeri, a fronte del +4% del resto d'Italia. Il principale motivo, ha spiegato Gabusi, è legato al ritiro di alcuni significativi vettori tra cui Blue Air.

Fra le interrogazioni e interpellanze di ieri, anche Marco Grimaldi (Luv) sul trattamento farmacologico del fibroma uterino, Carlo Riva Vercellotti (Fi) sull'endometriosi, ancora Avetta sull'officina Gtt di Rivarolo Canavese, e poi Daniele Valle (Pd) sull'esclusione dei non udenti e non vedenti dal concorso dell'Asl Cn1 riservato alle categorie protette, Domenico Rossi (Pd) sul personale del settore idraulico forestale, ancora Valle sulle misure per l'emergenza Coronavirus, Diego Sarno (Pd) sull'edilizia scolastica. (ANSA).