Uccide la moglie e fugge, ricercato nel Torinese

(ANSA) - TORINO, 10 GIU - Spara e uccide la moglie: l'omicidio è avvenuto a Volvera, nel Torinese, poco prima delle 12.30 in via Garibaldi. Sul posto stanno intervenendo i carabinieri. Secondo quanto si apprende l'omicida sarebbe in fuga. (ANSA).