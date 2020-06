Viabilità: concluso sgombero neve, Colle Agnello apre 15/6

(ANSA) - SALUZZO, 09 GIU - La Provincia di Cuneo ha concluso, in anticipo rispetto al previsto e anche ai colleghi francesi, i lavori di sgombero della neve lungo la strada provinciale 251 fino al Colle dell'Agnello, a quota 2.744 metri di altitudine in alta valle Varaita.

In alcuni punti, a causa delle valanghe, la neve raggiungeva ancora alcuni metri di altezza e in base alle condizioni meteo potranno esserci ancora distacchi negli ultimi chilometri, da Pian dell'Agnello al Colle dell'Agnello. I tecnici del Dipartimento delle Hautes Alpes stanno concludendo i lavori di sgombero lungo l'ultimo tratto di strada, sul versante francese.

Il confine con la Francia resta chiuso fino al 15 giugno.

(ANSA).