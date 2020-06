Touverture, colonna sonora ripartenza Torino dopo lockdown

(ANSA) - TORINO, 09 GIU - L'Agenzia Armando Testa, la Filarmonica Trt e la Fondazione La Stampa-Specchio dei tempi hanno messo insieme le forze per creare una colonna sonora della ripartenza di Torino dopo tre mesi di lockdown, con il progetto #TOuverture disponibile su Youtube.

Tre minuti di pura bellezza con i 30 musicisti della Filarmonica Trt impegnati a suonare 'en plein air' 'Shéhérazade', di Rimskij-Korsakov, un poema musicale dalla forte valenza simbolica che racconta in note come il timore dell'oscurità si dissolva ogni volta con l'arrivo del nuovo giorno. Per l'occasione i musicisti della Filarmonica sono diventati volontari di Specchio dei tempi al fine di raccogliere fondi per le piccole imprese così compromesse dalla crisi legata alla pandemia.

Girate rispettando le normative di sicurezza e di distanziamento, le immagini vogliono incoraggiare i torinesi a ripartire. "Distanti certo - spiega una nota - ma uniti nel compiere un primo passo verso la normalità, senza lasciare indietro nessuno. Specchio dei tempi sta già aiutando 200 attività della provincia con il bando 'Un respiro per Torino'.

#TOuverture vuole contribuire alla raccolta fondi per allargare il progetto di aiuti. (ANSA).