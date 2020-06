Studenti Liceo coreutico Erba, canto e danza si fa in classe

(ANSA) - TORINO, 09 GIU - "Voglio tornare a scuola, in quella vera, la scuola a distanza va bene, gli insegnanti sono stati bravissimi, ma a me manca l'aula di danza con le sbarre. A me mancano le lezioni di canto dal vivo, a me quelle di doppiaggio e improvvisazione. Io ho bisogno del palcoscenico sul quale provare ed esibirmi, non ne posso fare a meno. Il mio traguardo finale è lo spettacolo dal vivo, per questo voglio tornare nella mia scuola". E' l'accorato appello lanciato sui social dagli alunni del Liceo coreutico, teatrale e scenografico Germana Erba di Torino. "La scuola ha chiuso oggi - spiega Gian Mesturino, fondatore del liceo 25 anni fa insieme a Germana Erba - i ragazzi hanno mostrato in questi mesi difficilissimi una pazienza ed un entusiasmo straordinari che hanno consentito di portare a termine, anche a distanza, tutti i programmi delle diverse discipline. Su youtube e sui social si trovano anche tutti i loro lavori, aspettiamo solo che il prossimo decreto riapra i teatri e li presenteremo al Teatro Nuovo, con il pubblico e in totale osservanza delle norme anti Covid".

