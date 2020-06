Limone, mappa interattiva con sentieri per bici e a piedi

(ANSA) - CUNEO, 09 GIU - Una nuova mappa interattiva con i 32 principali sentieri di Limone (Cuneo) uniti a informazioni sui percorsi e localizzazione Gps adatta per appassionati di trekking e mountain bike. La web map è online sul sito www.limoneturismo.it, realizzata dalla rete di imprese "Limone On" in collaborazione con Comune e Atl del Cuneese. I percorsi sono anche scaricabili sullo smartphone con informazioni come lunghezza, dislivello, difficoltà, breve descrizione dei tracciati, oppure ricevibili in tempo reale lungo il percorso tramite QRcode.

"Siamo orgogliosi dell'offerta outdoor, che si amplia ogni anno - dice Rebecca Viale, vicesindaco di Limone e assessore al Turismo -. Sentieri per il trekking, percorsi in mountain bike, la nuova Via Ferrata Bec Valletta, l'Alta Via del Sale percorribile anche in moto e fuoristrada, panorami raggiungibili in seggiovia, gite a cavallo: tante possibilità per il turista che ama fare attività all'aria aperta nella bella stagione".

(ANSA).