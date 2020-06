Fase 3:ripartono attività culturali,Moncalieri apre Castello

(ANSA) - TORINO, 09 GIU - Le attività culturali riprendono a Moncalieri e riaprono anche il Castello Reale e i suoi Appartamenti storici, chiusi da un anno.

"Una riapertura - dice l'assessore comunale alla Cultura, Laura Pompeo - che sembra quasi un regalo di compleanno per il bicentenario della nascita del re Vittorio Emanuele II che amava tantissimo questa sua residenza". "Abbiamo anche pensato a un disciplinare ad hoc per la gestione del tema sanitario e che prevede, tra l'altro, gli ingressi contingentati", spiega Enrica Pagella direttore della Direzione Regionale Musei Piemonte.

Riprenderanno anche le altre attività alla Cavallerizza, al Giardino delle Rose e al Parco storico del Castello, alla Biblioteca Civica Arduino, alla Cascina Le Vallere. "Stiamo riprogrammando tutti gli eventi - aggiunge l'assessore Pompeo - nel pieno rispetto delle norme di sicurezza per i cittadini e i lavoratori. Vorremmo riuscire ad andare incontro alle tante famiglie che resteranno in città nell'estate con proposte di teatro, danza, circo, musica, magia e altro ancora per ogni fine settimana". (ANSA).