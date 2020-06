Appendino, sconti per abbonamenti ai mezzi pubblici

(ANSA) - TORINO, 09 GIU - Voucher per sconti sull'acquisto dei nuovi abbonamenti Gtt per chi non ne ha usufruito durante il lockdown. Questa la modalità scelta dal Comune e dall'azienda di trasporto pubblico torinese per venire incontro alle richieste dei cittadini che non hanno utilizzato i loro titoli di viaggio nei mesi in cui l'emergenza Covid-19 ha costretto tutti a casa.

"Nei prossimi giorni - spiega la sindaca Chiara Appendino su Facebook - arriveranno le indicazioni per ricevere una compensazione rispetto al periodo di inutilizzo del titolo di viaggio. Ce lo avete chiesto in tanti e, come promesso, ci siamo impegnati per potervi dare un primo riscontro positivo. Abbiamo deciso con Gtt - precisa ancora - di emettere dei voucher che garantiscano degli sconti sull'acquisto di nuovi abbonamenti per chi non ha potuto utilizzare il trasporto pubblico a causa del lockdown. Nei prossimi giorni - conclude - ci saranno tutti i dettagli e i relativi moduli per la richiesta". (ANSA).