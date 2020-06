Ambiente: si dimette direttore Parco Gran Paradiso

(ANSA) - AOSTA, 09 GIU - Per "motivi di salute" il professor Antonio Mingozzi ha rassegnato le proprie dimissioni dalla direzione del Parco nazionale del Gran Paradiso (con efficacia dal 31 luglio). Lo ha comunicato l'Ente Parco nazionale Gran Paradiso. Era stato nominato direttore della riserva naturale tra Valle d'Aosta e Piemonte nel febbraio 2018.

"La nomina a direttore di parco nazionale - si legge in una nota - viene effettuata dal Ministro dell'Ambiente tra una rosa di tre candidati, iscritti in un elenco di idonei all'esercizio dell'attività, designati dal consiglio direttivo dell'Ente Parco. Al direttore spetta la gestione tecnica ed amministrativa del Parco, sulla base degli indirizzi impartiti dagli organi istituzionali dell'Ente". (ANSA).