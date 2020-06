Resta allerta gialla, altri forti temporali in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 08 GIU - E' ancora allerta gialla in Piemonte per i forti temporali previsti nelle prossime ore. Il rischio di grandinate, fulmini, caduta di alberi, allagamenti e piccole frane riguarda tutte le zone di pianura della regione e tutte le valli cuneese, l'Astigiano e l'Alessandrino, tranne che - così riporta il bollettino di Arpa - il bacino dello Scrivia.

Anche nei prossimi giorni il tempo in Piemonte resterà all'insegna di una spiccata instabilità, con frequenti rovesci e temporali.

Per una fase più soleggiata e stabile bisognerà attendere dopo il 18 giugno - secondo l'evoluzione a medio termine elaborata da Smi (Società Meteorologica Italiana) (ANSA).