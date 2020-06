Politecnico Torino, tornano i primi cento studenti

(ANSA) - TORINO, 08 GIU - Da oggi, dopo più di tre mesi di sospensione delle attività didattiche per l'emergenza Covid-19, laboratori e spazi del Politecnico di Torino saranno di nuovo frequentati dagli studenti. Circa 100 tesisti sperimentali ogni giorno potranno accedere ai laboratori per completare il lavoro di ricerca per la tesi di laurea. Il tutto nel rispetto delle misure di sicurezza e seguendo i protocolli tra cui la partecipazione obbligatoria a un corso on line relativo alle misure associate all'emergenza. "Sono emozionato a rivedere gli studenti nei corridoi, nei cortili e soprattutto nei laboratori", afferma il rettore Guido Saracco.

Con il nuovo Anno Accademico saranno molti di più gli studenti che potranno fruire della didattica in presenza. Per le lezioni frontali le aule saranno attrezzate in modo da garantire la possibilità di seguire il corso allo stesso modo in presenza oppure online. "La didattica on line non può sostituire la ricchezza di quella in presenza e delle relazioni che si intessono nella comunità universitaria, comunità che pervade l'intera città", continua Saracco. "Voglio assicurare a tutti coloro che sceglieranno di fruire della didattica on line che il nostro obiettivo sarà offrire un'esperienza equivalente sul piano formativo rispetto a quella di chi seguirà in presenza".

Il Politecnico ha avviato un sondaggio: le oltre 14 mila risposte indicano che una grande maggioranza intende tornare in presenza già all'inizio del prossimo anno accademico, soprattutto tra gli italiani. (ANSA).