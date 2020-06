Nubifragio a Vicoforte,tetti scoperchiati e alberi abbattuti

(ANSA) - MONDOVI' (CUNEO), 08 GIU - Una tromba d'aria si è abbattuta nel pomeriggio nel Monregalese, nella zona di Vicoforte, con raffiche di vento e pioggia: scoperchiato tetti, abbattuto alberi e devastati dehors estivi. Non si segnalano danni a persone, molti sono stati gli interventi dei Vigili del fuoco con squadre da Ceva, Mondovì, Morozzo oltre ad una autoscala da Cuneo. Sono ancora sul posto in particolare lungo via Vecchia, via Trombetta e via Sargiano. (ANSA).