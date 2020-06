Maltempo: Gabusi, in programma ripristino frana Costigliole

(ANSA) - TORINO, 08 GIU - Sarà programmato a breve il ripristino dalla frana che nel novembre scorso colpì Costigliole d'Asti, compromettendo la sicurezza di alcune strade. Questo il frutto del sopralluogo compiuto oggi dall'assessore ai Trasporti del Piemonte, Marco Gabusi, alla presenza del sindaco Enrico Cavallero e della consigliera provinciale Angelica Corino.

"C'è più di una possibile soluzione - spiega Gabusi - su cui ci confronteremo con il Comune per arrivare a una decisione condivisa. Appena c'è stata la possibilità di spostarsi dopo il lockdown sono venuto a constatare di persona la situazione: l'intervento necessita di essere eseguito, anche se per ora il pericolo non è imminente. Dobbiamo individuare una soluzione economicamente sostenibile, che possa stabilizzare la via di accesso al centro abitato".

"L'intervento, che costerà tra i 50 e gli 80 mila euro - aggiunge - non rientra fra quelli finanziati per 'somma urgenza'. Propongo di programmare ora un lavoro di ripristino mirato, con un budget certamente limitato ma sufficiente per impedire un peggioramento. Il confronto con gli amministratori locali aiuterà a individuare le soluzioni migliori e soprattutto a intervenire tempestivamente". (ANSA).