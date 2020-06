Infermieri in piazza leggono nomi vittime Covid

(ANSA) - TORINO, 08 GIU - Uno squillo di tromba accompagna il nome di ciascuno dei lavoratori morti per il Coronavirus. Si è svolto così il flash mob degli infermieri, organizzato davanti alla Prefettura, in piazza Castello, dal Nursing Up. 'Mai più come prima' lo slogan finito con un lungo applauso.

"Ci chiamavano eroi e angeli. Noi siamo accanto ai malati, ai cittadini e alle loro famiglie tutti i giorni", dicono gli infermieri che indossano la maglia bianca di Superman. "Non chiamateci eroi ma non picchiateci nei pronto soccorso" (ANSA).