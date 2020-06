Flash mob scuola a Torino

(ANSA) - TORINO, 08 GIU - Un grande recinto per simulare l'ingresso a scuola di 50 ragazzi con le regole sul 'distanziamento sociale' e per fare vedere che "solo per due classi non basta mezza piazza Castello". Lo hanno rappresentato a Torino, in modo molto scenografico, i sindacati della scuola Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals e Gilda.

Sono stati gli insegnanti a fare la parte degli studenti, ognuno con un cartello al collo che spiega le ragioni della protesta. In piazza anche bambini e genitori, una rappresentanza del coordinamento dei genitori e dei precari.