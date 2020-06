Fase 3: Cirio, Piemonte portavoce lavoratori spettacolo

(ANSA) - TORINO, 08 GIU - "Ci faremo portavoce in Conferenza delle Regioni delle istanze di uno dei settori più colpiti dalle conseguenze del coronavirus". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che oggi pomeriggio ha ricevuto con l'assessore regionale alla Cultura, Vittoria Poggio, una delegazione di Lavoratori dello Spettacolo.

"In Piemonte stiamo lavorando affinché gli eventi in programma nei prossimi mesi possano svolgersi in sicurezza, ma è indubbio che anche se la nostra regione e l'Italia sono ripartite, i lavoratori degli eventi culturali e dello spettacolo sono tra quelli che hanno minore certezza per il loro futuro ed è per noi fondamentale ricostruire e garantire queste certezze lavorando insieme", spiega il governatore Cirio.

"La cultura - aggiunge Poggio - è fatta anche di piccoli soggetti che con il loro apporto sostengono tutto il sistema culturale di eccellenza. Bisogna lavorare per ottenere a livello ministeriale il riconoscimento degli operatori dello spettacolo come un vero e proprio lavoro, fatto di garanzie e di tutele. E' importante ora agire con decisione e in concertazione con le parti interessate garantendo la loro ripresa e soprattutto assicurandone le dovute tutele".

Prima dell'incontro in Regione, i lavoratori dello spettacolo hanno organizzato un presidio di protesta in piazza Castello.

"Siamo una categoria del tutto priva di tutele - spiega Elio Balbo, portavoce dei manifestanti - Il mondo dello spettacolo è per struttura ad intermittenza. Si va a chiamate, a progetti ma questo non vuol dire che non siamo dei professionisti". Tra le richieste avanzate alla Regione "che è stata la prima in Italia ad incontrarci", dice Balbo, vi sono "il supporto politico per portare la battaglia a livello nazionale, la detrazione delle addizionali Irpef e il conteggio per erogare i fondi basato non sull'Isee pregresso, ma sulle effettive perdite di questo tragico 2020". (ANSA).