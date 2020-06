Coronavirus: in Piemonte 14 contagi e 13 morti, solo 1 oggi

(ANSA) - TORINO, 08 GIU - Sono 13 i morti positivi al Coronavirus in Piemonte comunicati oggi dall'Unità di crisi regionale, ma soltanto un decesso è stato registrato oggi e 9 si riferiscono al mese di maggio. Il numero complessivo da inizio pandemia sale a 3954. I nuovi contagi sono 14 (di cui 6 casi asintomatici e 2 dopo i test sierologici). Altre 120 persone sono guarite, 2396 sono in via di guarigione.

I ricoverati in terapia intensiva sono 36 (-2 rispetto a ieri). negli altri reparti 633 (-26). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.197.

I tamponi diagnostici finora processati sono 344.924, di cui 190.950 risultati negativi.. (ANSA).