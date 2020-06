Comunali '21, a Torino Verdi con simbolo Europa verde

(ANSA) - TORINO, 08 GIU - I Verdi si presenteranno alle elezioni comunali di Torino 2021 con una propria lista e il simbolo delle ultime Europee, Europa Verde. Lo annunciano la co-portavoce regionale del Piemonte Tiziana Mossa e il co-commissario dei Verdi -della Provincia di Torino Antonio Fiore.

"Stiamo lavorando - spiegano - alla costruzione di un programma e di una lista che riunisca esperienze, speranze e competenze del mondo inascoltato dell'economia circolare, della promozione di modalità di vita meno impattanti, di esperienze di sostenibilità sociale e impegno civico per la coesione sociale.

Ci confronteremo - ricercando coerenza con i valori di pulizia e cambiamento - con tutti coloro che desidereranno farlo e non escludono di partecipare a coalizioni costituite con trasparenza partecipazione e intransigenza nei programmi. Qualora programmi e candidatura non trovassero la coerenza e la credibilità che serve, - concludono Mossa e Fiore - la lista avrà anche un suo candidato a sindaco. Non è prevista la ripetizione di esperienze di lista comune con Liberi Uguali Verdi, com'era stato per le elezioni regionali dell'anno scorso." (ANSA).