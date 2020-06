Arte: Flashback Opera Viva, De Luca in piazza Bottesini

(ANSA) - TORINO, 08 GIU - Si inaugura domani, martedì 9 giugno, in diretta alle 19 sul canale Facebook di Flashback - @flashbackfair - il secondo manifesto della quinta edizione di Opera Viva Barriera di Milano, progetto ideato da Alessandro Bulgini, curato da Christian Caliandro e sostenuto da Flashback, la fiera che ha per motto "l'arte è tutta contemporanea". Il manifesto sarà visibile per tutti in Piazza Bottesini a Torino fino al 12 luglio.

Quest'anno il tema che Flashback ha scelto - per il suo ottavo appuntamento - è Ludens, ispirato al racconto fantaumoristico "La variante dell'Unicorno" di Roger Zelazny e all'opera di Johan Huizinga.

Opera Viva Barriera di Milano riparte da questa immagine realizzata da Iginio De Luca per il progetto: un piccolo camper abbandonato da anni, un vecchio modello Mercedes parcheggiato a Roma, vicino alle Terme di Caracalla. Il camper è un'esplosione e un'accumulazione di oggetti, di colori, di linguaggi (kitsch, vernacolari), tra bandiere, gagliardetti, ventagli esotici, modellini e giocattoli. Souvenir patriottici, religiosi e sportivi.

Il titolo Altro giro altra corsa evoca il luna park, una posta in gioco e una scommessa, la ripartenza dopo ogni sconfitta intravista come un miraggio. (ANSA).