Arrestata coppia, gestiva laboratorio crack

TORINO, 08 GIU - Un arresto e una denuncia per spaccio da parte della polizia di Torino, che ha scoperto un vero e proprio laboratorio della droga in città. Secondo quanto ricostruito dagli agenti una coppia, un 29enne originario del Gabon e una giovane 20enne, cittadina senegalese, gestiva lo spaccio in Barriera di Milano rifornendo diversi pusher della zona, grazie a un laboratorio allestito in un'abitazione di via Piedicavallo. I due sono stati fermati a bordo di un autobus della linea 2: addosso avevano 10 grammi di cocaina e altrettanti di crack. Nell'abitazione utilizzata come base per gestire lo stupefacente, gli agenti hanno trovato quasi un chilo di droga, tra eroina, crack e cocaina. Nell'appartamento era presente anche materiale per preparare le dosi, oltre a 450 euro in contanti e a un'agenda con i contatti dei presunti spacciatori da rifornire.