Juventus riduce i carichi, personalizzato per Ramsey

(ANSA) - TORINO, 06 GIU - Lavoro defaticante dopo la partitella di allenamento contro l'Under 23 (finalista di Coppa Italia di serie C) di ieri sera. E' proseguito così l'avvicinamento della Juventus alla ripresa, fissata venerdì con la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Contro il Milan all'Allianz Stadium si ripartirà dall'1-1 dell'andata. Bisognerà quindi essere subito brillanti ed è per questo che Sarri e lo staff tecnico hanno deciso di non caricare troppo i muscoli di Ronaldo e compagni, programmando una seduta mattutina a ritmi ridotti.

Non ha preso parte all'allenamento Aaron Ramsey, alle prese con un fastidio muscolare: è stato preservato durante la partitella di ieri sera, ha svolto una tabella personalizzata questa mattina. Il gallese verrà poi reintegrato gradualmente insieme al resto dei compagni, l'obiettivo è comunque di averlo a disposizione per il Milan. Il centrocampista non è stato l'unico indisponibile nella sfida in famiglia: anche Giorgio Chiellini, Gonzalo Higuain e Merih Demiral hanno proseguito con il lavoro personalizzato. (ANSA).