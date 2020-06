Giornata ambiente: cartello a Torino su monumento Mazzini

(ANSA) - TORINO, 05 GIU - Un fazzoletto rosso e una scritta di tenore ambientalista sono apparsi a Torino sul monumento dedicato a Giuseppe Mazzini, alla confluenza tra via Andrea Doria e via dei Mille. Lo slogan è stato tracciato, con grafia ordinata, su un pezzo di cartone: "Emergenza climatica ed ecologica. L'umanità non vede il proprio futuro". Il drappo rosso, su cui è presente un simbolo, è stato avvolto intorno al collo della figura di Mazzini. (ANSA).