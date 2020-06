Fase 2: allarme bus turistici, 1.200 mezzi fermi in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 05 GIU - I 1.300 dipendenti delle imprese di bus turistici a noleggio del Piemonte lanciano un grido di allarme. "Il Governo non ha ancora previsto alcun sostegno per il comparto, escludendolo dal settore del turismo. E' a rischio la nostra sopravvivenza", affermano. Le 230 aziende fanno i conti con un fatturato azzerato e 1.200 mezzi bloccati nei parcheggi dall'inizio del lockdown,. La stagione lavorativa, già fortemente compromessa, non ha al momento alcuna prospettiva di ripartenza.

"Il 23 febbraio è stato uno choc. L'impatto del Covid-19 è stato immediato e ha cancellato un anno di lavoro - spiega Fabio Figus del Comitato Bus Turistici Italiani in Piemonte - la nostra attività si concentra, per oltre il 50%, nel periodo da marzo a giugno e almeno per l'80% da marzo a ottobre.

Probabilmente ripartiremo nella primavera del 2021. Nel frattempo i nostri autisti, professionisti specializzati, stanno cercando alternative di lavoro nel comparto merci o nel trasporto pubblico. Il nostro comparto rappresenta il 40% del settore trasporti, ma gli aiuti economici sono destinati soltanto al Tpl". E oltre al danno economico, mancano linee guida per la sicurezza a bordo. "Una ripartenza è al momento impossibile - aggiunge Figus - non abbiamo certezze sul distanziamento da garantire sui bus. Lo stato di crisi del comparto può sfociare in un dramma sociale, danneggiare il turismo e compromettere il futuro della mobilità. Occorre un'azione mirata, tempestiva, decisa e concreta". (ANSA).