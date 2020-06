Carabinieri: celebrati a Torino i 206 anni dell'Arma

(ANSA) - TORINO, 05 GIU - Cerimonia diversa dal solito, per le restrizioni imposte dal Coronavirus, quella con cui i carabinieri di Torino hanno celebrato oggi i 206 anni dell'Arma, che in questi ultimi mesi si è particolarmente distinta anche per l'impegno e la solidarietà nel far fronte dell'emergenza Covid-19. Questa mattina alla Caserma 'Bergia' il prefetto Claudio Palomba e il comandante della Legione Piemonte e Valle d'Aosta, Generale di Brigata Aldo Iacobelli, hanno deposto una corona d'alloro al monumento ai caduti e consegnato le onorificenze ai militari che si sono particolarmente distinti nell'ultimo anno, oltre 2 mila arresti e quasi 15 mila denunce nel Torinese.

In particolare sono stati premiati i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Torino che hanno catturato in America Latina due pericolosi latitanti della 'ndrangheta. Un encomio solenne è stato consegnato al Capitano Danilo D'Angelo, comandante della Compagnia di Aosta, per aver soccorso un uomo che si era dato fuoco, mentre al Luogotenente Carica Speciale Salvatore Fucarino, comandante della Stazione di Rivoli, è stato assegnato il premio del Comandante Generale dell'Arma "per essersi distinto nell'espletamento dell'attività istituzionale". (ANSA).