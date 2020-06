Calcio: si ferma anche Meitè, centrocampo Torino perde pezzi

(ANSA) - TORINO, 05 GIU - La mediana del Torino continua a perdere i pezzi: durante la seduta di allenamento di questa mattina si è fermato Soualiho Meité. Il centrocampista, che ha accusato un fastidio muscolare, per precauzione ha svolto un programma personalizzato di lavoro. In attesa di conoscere l'esito degli esami di Daniele Baselli, però, Moreno Longo ha così gli uomini contati in mediana, considerando che anche Cristian Ansaldi non si è ancora aggregato al resto del gruppo e ha proseguito nel lavoro individuale.

A disposizione, in questo momento, ci sono soltanto Tomàs Rincon e Sasa Lukic, più i giovanissimi Ndary Adopo e Freddi Greco. Un problema in più da risolvere per Longo, che in vista della ripresa del campionato fissata per sabato 20 giugno contro il Parma spera di recuperare qualche pedina.I limiti della rosa corta, rischiano di complicare la ripresa, considerando anche il lunghissimo tour de force che attende Belotti e compagni fino al termine della stagione. (ANSA).