Sauze d'Oulx punta sull'outdoor, si preparano i sentieri

(ANSA) - TORINO, 04 GIU - Sauze d'Oulx si prepara ad accogliere i turisti. "Stiamo arrivando verso una nuova fase dell'emergenza Covid -19, che speriamo possa proseguire con la piena ripresa di tutte le attività. C'è forte richiesta di poter fruire al meglio del nostro splendido territorio e allora ci siamo attivati subito per essere pronti e far fronte alle richieste dei turisti che ci chiedono di passeggiare nei boschi", spiega il sindaco Mauro Meneguzzi. "Abbiamo pertanto deciso di investire - aggiunge il primo cittadino - per le manutenzioni ordinarie e straordinarie della nostra fitta rete sentieristica".

Non solo manutenzioni ma anche messa in opera di nuovi punti panoramici e di zone dove poter fare attività di bbq. Prevista anche la posa delle barriere sulle piste per evitare passaggi di moto e quad e preservare l'utilizzo di questi sentieri agli escursionisti. "Si tratta indubbiamente di un intervento strutturale importante, che renderà anche per gli anni a venire la rete sentieristica di Sauze d'Oulx, che si collega a quella dei Comuni limitrofi, un punto forte delle svariate attività outdoor del nostro paese _ conclude il sindaco Meneguzzi -. Il network sentieristico, interamente mappato Gps, sarà altresì inserito nella 'app' in fase di sviluppo". (ANSA).