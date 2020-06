Rassegna Organalia 2020 apre con 4 concerti

(ANSA) - TORINO, 04 GIU - Parte con 4 concerti a Nole, Romano Canavese, Strambino e Moncalieri, e "in totale sicurezza rispetto alle norme anti Covid-19", l'edizione 2020 del circuito musicale Organalia, patrocinato e sostenuto dalla Città Metropolitana di Torino.

Sono previste la sanificazione dei luoghi di culto prima e dopo i concerti, la segnalazione dei posti, la rilevazione della temperatura, l'obbligatorietà della mascherina per tutto il concerto, l'offerta di gel igienizzante. Nel caso in cui uno spettatore ne fosse sprovvisto, l'organizzazione di Organalia fornirà gratuitamente la mascherina.

Il primo concerto si tiene il 18 giugno all'esterno del santuario campestre di San Vito martire a Nole, con l'ensemble 'Accademia degli Umoristi'. Il secondo è in programma il 20 giugno nella parrocchiale dei Santi Pietro e Solutore a Romano Canavese, protagonista l'Accademia del Ricercare, ensemble blasonato e ospite fisso del cartellone di Organalia, che proporrà una serata dedicata alla Cantata Italiana del Seicento.

(ANSA).