Droga lanciata al clienti ciclisti, arrestato a San Salvario

(ANSA) - TORINO, 04 GIU - Arrestato dai carabinieri di Torino un 19enne originario del Mali per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane utilizzava un metodo consolidato: raggiungeva San Salvario in metropolitana per poi passeggiare tra via Belfiore e via Saluzzo, lanciando la droga ai clienti che passavano in bicicletta. Il 19enne è stato fermato dai militari, che lo stavano pedinando, dopo un lancio di droga a un ciclista. Nelle tasche il pusher aveva 34 dosi tra eroina e cocaina mentre al cliente sono stati sequestrati quasi due grammi di sostanze stupefacenti. (ANSA).