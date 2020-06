Coronavirus: Unipol dona 200mila euro a ospedale Torino

(ANSA) - TORINO, 04 GIU - Il Gruppo Unipol ha donato all'ospedale Martini di Torino, dove c'è una delle principali sedi della Compagnia assicurativa, 200mila euro. Le risorse, destinate in particolare al Reparto di Terapia intensiva diretto da Mauro Navarra, servono all'acquisto di apparecchiature e materiali di protezione e di gestione del malato per garantire e facilitare il lavoro dei medici e degli operatori sanitari.

Tali strumentazioni - precisa una nota del Gruppo Unipol - saranno di supporto alle attività dell'Ospedale anche in futuro, dopo l'emergenza Covid19.

"Nessuna parola, nessun commento può dare il giusto riconoscimento a tutto il personale sanitario dell'Ospedale Martini che ha svolto il proprio lavoro in questo drammatico periodo con umanità, professionalità e abnegazione, salvando vite umane - sottolinea la Compagnia assicurativa -. Può essere perfino sbagliato chiamarli eroi, termine che sottolinea una componente di eccezionalità. Invece è nella quotidianità che medici, infermieri, addetti alle pulizie hanno operato e operano, con professionalità e umiltà, vivendo il successo di una guarigione come un loro personale successo".

(ANSA).