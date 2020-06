Biella commemora eccidio piazza Martiri, corona alla lapide

(ANSA) - TORINO, 04 GIU - Si è svolta sotto la poggia, e in forma ridotta per evitare assembramenti, la commemorazione del 76esimo anniversario dell'eccidio di piazza Martiri. Alla lapide che ricorda i 21 partigiani fucilati dai nazifascisti a Biella, giovani catturati durante i rastrellamenti in valle Elvo, è stata deposta una corona di alloro. Quella di piazza Martiri la strage più sanguinosa in città nei due anni di guerra di Liberazione.

Alla commemorazione erano presenti il sindaco e il prefetto di Biella, Claudio Corradino e Fabrizia Triolo, e il presidente dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia Gianni Chiorino.

