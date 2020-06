Piazza S.Carlo:cerimonia ricordo vittime

(ANSA) - TORINO, 03 GIU - E' stata una cerimonia privata quest'anno, nel rispetto delle norme anti Covid-19, a ricordare l'anniversario della tragedia di piazza San Carlo del 3 giugno 2017 durante la finale di Champions League, che causò 2 vittime e 1527 feriti. Una cerimonia nel cortile d'onore di Palazzo Civico in memoria delle due donne morte per le ferite riportate nella calca, Erika Pioletti e Marisa Amato, che sono state ricordate, insieme ai familiari, dalla sindaca Chiara Appendino, dal presidente del Consiglio comunale Francesco Sicari, dal prefetto Claudio Palomba, dal vice questore Carmine Grassi e da rappresentanti della Juventus e dell'associazione 'Quelli di ...

Via Filadelfia'. Due corone di fiori, della Città di Torino e della Juventus, sono state deposte anche in piazza San Carlo.