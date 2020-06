Ossa di animali davanti al Municipio,indagini in Val Vigezzo

(ANSA) - CRAVEGGIA, 03 GIU - Ossa di animali, parrebbe di capre e pecore, sono state abbandonate sulla porta del municipio di Craveggia, paese di 750 abitanti in Valle Vigezzo, laterale dell'Ossola. I resti sono stati ritrovati questa mattina all'apertura degli uffici municipali.

''Non so cosa pensare - dice il sindaco Paolo Giovanola - .

Forse si tratta di un atto intimidatorio. Di certo quest'azione ha creato un problema di igiene pubblica''.

Le ossa sono state rimosse mentre il sindaco ha sporto denuncia ai carabinieri. (ANSA).