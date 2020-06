Nasce nel Torinese polo per formare campioni di videogames

(ANSA) - TORINO, 03 GIU - Nasce nel Torinese il primo polo italiano dedicato agli e-sport per formare i migliori campioni nazionali dei videogiochi del momento. L'iniziativa è di Cristiano Bilucaglia e Fabio Spallanzani, titolari di 'uBroker Srl', azienda torinese "che azzera le bollette di luce e gas", e Alessandro Francia, presidente di 'EVW - Egames & VR World', associazione sportiva piemontese nata nel 2018 a Chivasso.

"A oggi il giro d'affari del comparto videogames supera i 140 miliardi di dollari: più del mercato di cinema e musica assieme.

Un fenomeno che in Italia coinvolge oltre il 57% della popolazione. L'obiettivo è supportare la crescita del gaming professionale, incrementando la diffusione di questa disciplina nel Belpaese", spiega Bilucaglia. "Puntiamo alla creazione di un team multidisciplinare teso a primeggiare nei contest nostrani e d'oltreconfine, arruolando nelle squadre già in essere nuovi giovani giocatori selezionati tra le numerose candidature provenienti da ogni parte d'Italia".

"Grazie a 'Ubroker Srl' - spiega Francia - offriamo la possibilità agli atleti più meritevoli e promettenti di partecipare ai tornei più prestigiosi, alla luce degli stessi valori degli sport tradizionali". Per informazioni: tel. 346 8035005, indirizzo e-mail info@evwesports.it. (ANSA).