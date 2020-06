Fase 2: Wetaxi,programma gratuito assistenza contro pandemia

(ANSA) - TORINO, 03 GIU - Ricominciare a muoversi ma responsabilmente, sostenendo i tassisti in questa fase di ripresa e garantendo agli utenti la sicurezza del taxi come mezzo di trasporto. Con questo duplice obiettivo Wetaxi, la piattaforma digitale per il taxi a tariffa massima garantita, lancia il programma di assistenza gratuito WeCare, al momento attivo su Roma. Realizzato in collaborazione con la cooperativa romana Samarcanda 06.5551, WeCare offre ai tassisti che completano la registrazione al programma, entro il 30 giugno, la possibilità di richiedere gratuitamente la polizza full digital 'Yolo Protezione Pandemi', distribuita da Yolo, primo gruppo di servizi d'intermediazione assicurativa digitali. Una soluzione che protegge dalle sindromi influenzali di natura pandemica, come quella da Covid-19, offrendo indennizzi in caso di ricovero e convalescenza "L'emergenza sanitaria ha colpito il settore in modo importante", spiega Massimiliano Curto, ceo di Wetaxi. "Dopo aver messo in campo le misure necessarie ad arginare il contagio sospendendo il taxi condiviso e lanciando il servizio di Delivery per le spedizioni delle merci, ora vogliamo permettere ai tassisti di continuare il proprio lavoro in sicurezza e rassicurare tutti i cittadini in questo momento difficile, in cui bisogna adeguarsi ad una nuova normalità". "Proteggere i propri collaboratori dal rischio pandemico è diventato un tema centrale per le imprese", aggiunge Gianluca De Cobelli, ceo di Yolo Group. (ANSA).