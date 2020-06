Fase 2, l'edizione del Bike Pride è "diffusa'

(ANSA) - TORINO, 03 GIU - Un Bike Pride 'diffuso' dal 3 al 7 giugno. E' l'iniziativa lanciata, in occasione della Giornata Mondiale della Bicicletta, dagli organizzatori del Bike Pride torinese la cui 11a edizione avrebbe dovuto tenersi domenica 7 giugno ma che, a causa dell'emergenza Covid-19, non si potrà svolgere con le consuete modalità.

"Un'edizione che però rilanciamo con un invito diffuso - spiegano i promotori - chiedendo ai cittadini che usano la bicicletta per i loro spostamenti in città di fotografarsi e raccontarsi con un post su Facebook e su Instagram, utilizzando l'hashtag #BikePride20 e taggandoci. La presa di coscienza delle ultime settimane sul tema della mobilità ciclistica anche nel nostro paese è positiva - sottolinea il Bike Pride -, ma continueremo il nostro impegno, insieme alle altre associazioni, per far sì che non resti una bolla passeggera o pura retorica, ma che permetta di cambiare la vivibilità delle nostre città, in termini di spazio e di qualità dell'aria". (ANSA).