Coronavirus: in Piemonte 14 morti e 19 nuovi contagi

(ANSA) - TORINO, 03 GIU - E' di 14 decessi, due dei quali registrati nella giornata di oggi, e 19 nuovi contagi, sette dei quali comunicati oggi da una Rsa di Asti ma relativi a fine aprile, il bilancio odierno dell'emergenza coronavirus in Piemonte. Secondo i dati comunicati questa sera dall'Unità di crisi regionale, le vittime salgono quindi a 3.898 e i malati dall'inizio dell'epidemia a 30.734. I guariti sono invece 19.167, 198 in più rispetto a ieri, con altri 2.983 piemontesi in via di guarigione.

In calo i ricoverati in terapia intensiva, 44, ovvero due in meno rispetto a ieri, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 841, 8 in meno rispetto a ieri.

Le persone in isolamento domiciliare sono 3.801.

I tamponi diagnostici finora processati sono 327.206, di cui 181.090 risultati negativi. (ANSA).