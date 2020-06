Alpitour, 'smart week' per chi lavora in vacanza

(ANSA) - TORINO, 03 GIU - Una formula speciale per conciliare lavoro e vacanza. E' la Smart Week proposta da VOIhotels del gruppo Alpitour, una settimana in un resort che propone una formula speciale per chi vorrà coniugare le esigenze lavorative al desiderio di vacanza. "La storia ci insegna come dalle crisi nascono belle opportunità. Lo smart working è una di queste.

Perché non provare a coniugare lavoro e vacanza avendone la possibilità? Abbiamo fatto le dovute verifiche tecnologiche, le abbiamo completate con dei servizi e proponiamo la smart week", spiega Christian Catiello, direttore organizzazione del Gruppo Alpitour: Il primo hotel coinvolto è il VOI Arenella Resor e la prima settimana sarà quella del 27 giugno: il Gruppo Alpitour ha deciso di mettere a disposizione dei propri dipendenti un'offerta speciale. (ANSA).