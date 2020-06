Allasia,"ottimismo per ripartenza forte e durevole del Piemonte"

(ANSA) - TORINO, 02 GIU - La Festa della Repubblica "quest'anno coincide con la ripartenza del Piemonte. Dopo un lungo periodo di lockdown da domani sono riaperti i confini. I mesi più difficili sono passati, il nostro compito adesso sarà quello di tenere sotto controllo l'economia e salvaguardare la salute dei cittadini. Come in quel 2 giugno di 74 anni fa i cittadini furono chiamati ad esprimere la propria scelta che portò alla rinascita del nostro Paese, così da oggi il nostro Piemonte potrà di nuovo guardare al futuro con speranza ed ottimismo per una ripartenza forte e durevole". Lo ha detto il presidente del consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia, alla cerimonia per il 2 giugno che si è tenuta nel Cortile d'Onore del Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell'Esercito di Torino.

Una giornata nel segno dell'hashtag #IoCiCredoPerché, che le Istituzioni piemontesi hanno voluto promuovere per celebrare il 2 Giugno. (ANSA).