La Costituzione tra umorismo e illustrazione

(ANSA) - TORINO, 01 GIU - Il Centro Studi Vivere dal Ridere, in collaborazione con le istituzioni organizzatrici, ha coinvolto, per i festeggiamenti del 2 giugno, alcuni disegnatori di fama per dare un contributo ai video che sono stati realizzati. Si passa così dalla realizzazione del disegno dell'articolo 54 a opera di Milko Dalla Battista che ha anche mandato un contributo video con la motivazione #iocicredoperchè, nel suo caso legato al mondo del disegno. All'illustratore Massimiliano Frezzato è andato il compito di riassumere una decina di articoli della Costituzione e lo ha fatto egregiamente con il suo stile poetico e favolistico. Dino Aloi, Gianni Chiostri, Gianni Audisio e Lido Contemori hanno scelto un articolo a testa della costituzione e hanno realizzato un disegno ad hoc, ciascuno con il proprio stile tra il comico e l'ironico, nell'assoluto rispetto dei principi fondamentali che animano i valori della Costituzione e della Repubblica.

Tutti i disegnatori hanno mandato "spezzoni video" della lavorazione del disegno in modo da poter mostrare al pubblico anche la parte di preparazione, quella parte interessante che non si vede mai. Il risultato, sia pure in forma essenziale, è quello di vedere l'autore in una sorta di diretta con il pubblico mentre lavora. I disegni realizzati saranno donati al Consiglio regionale del Piemonte e andranno a implementare l'allestimento della mostra permanente dedicata agli articoli della Costituzione, già presente nei locali dello stesso Consiglio. In questa mostra sono presenti anche le opere degli artisti Marco De Angelis e Fabio Sironi. (ANSA).